VaiOnline
Gonnesa
10 marzo 2026 alle 00:28

Prevenzione con i medici di Talità Kum 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Prevenzione dedicata alle donne il 27 marzo, nel parco comunale di S’Olivariu a Gonnesa. L’appuntamento è organizzato dall’Ambulatorio Talità Kum di Casa Emmaus in collaborazione col Comune di Gonnesa. Lo screening è riservato alle donne dai 45 ai 70 anni, saranno presenti il dottor Altobelli e la dottoressa Bittau : sarà eseguita una visita senologica e un colloquio con il ginecologo finalizzato alla prenotazione di un pap test in tempi brevi. Per poter partecipare allo screening è necessaria la prenotazione contattando Talita Kum o inviando una mail a info@ambulatoritalitakum.it. La visita senologica con la dottoressa Bittau sarà effettuata nell’ambulatorio mobile mentre il colloquio con il dottor Altobelli avverrà in un locale messo a disposizione dal Comune dalle 9 a S’Olivariu. Nel corso dell’anno sono diversi gli appuntamenti con la prevenzione promossi dal Comune, con la disponibilità di diverse specialità, sempre con buoni riscontri di partecipazione. (a. pa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto.

Benzina e diesel, la folle corsa

Sos speculazione: sino 20 centesimi di differenza tra distributori vicini 
l Noce
Il conflitto

Attacco ai siti petroliferi Trump bacchetta Israele

E annuncia di avere «un piano» contro i rincari ma il voto di novembre spaventa i repubblicani 
Cappellacci (FI): incoscienza e mancanza di rispetto verso i sardi. Frau (Uniti per Todde): si porta avanti un lavoro efficace

«Sanità, subito un assessore a tempo pieno»

Sindacati in pressing: rispettare i patti, troppe difficoltà, servono strategie e decisioni chiare 
Cristina Cossu
intervista

«Voglio la generazione Zeta nella PA»

Giuseppe Meloni
L’analisi

Clima, Carbonia è la città che soffre di più

Ondate di caldo e umidità penalizzano tutta l’Isola, Cagliari al 33° posto 