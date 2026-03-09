Prevenzione con i medici di Talità Kum 

Prevenzione dedicata alle donne il 27 marzo, nel parco comunale di S’Olivariu a Gonnesa. L’appuntamento è organizzato dall’Ambulatorio Talità Kum di Casa Emmaus in collaborazione col Comune di Gonnesa. Lo screening è riservato alle donne dai 45 ai 70 anni, saranno presenti il dottor Altobelli e la dottoressa Bittau : sarà eseguita una visita senologica e un colloquio con il ginecologo finalizzato alla prenotazione di un pap test in tempi brevi. Per poter partecipare allo screening è necessaria la prenotazione contattando Talita Kum o inviando una mail a info@ambulatoritalitakum.it. La visita senologica con la dottoressa Bittau sarà effettuata nell’ambulatorio mobile mentre il colloquio con il dottor Altobelli avverrà in un locale messo a disposizione dal Comune dalle 9 a S’Olivariu. Nel corso dell’anno sono diversi gli appuntamenti con la prevenzione promossi dal Comune, con la disponibilità di diverse specialità, sempre con buoni riscontri di partecipazione. (a. pa.)

