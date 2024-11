Prevenzione “Col seno di poi” 

A Uta prende il via il progetto “Col seno di poi”, finalizzato alla prevenzione e cura del tumore alla mammella. Il 29 novembre, alle 16,30, nella sala consiliare di piazza S’Olivariu, si terrà l’incontro nato dalla collaborazione tra l’Asl di Cagliari e il Comune. L’appuntamento prevede, attraverso incontri formativi dedicati alle donne del paese, il consolidamento degli screening per il tumore al seno. L’obiettivo è quello di incentivare l’adesione consapevole ai test mammografici per la diagnosi precoce dei tumori, riducendo i vari fattori di rischio attraverso uno stile di vita sano. «Abbiamo promosso diverse giornate di screening destinati alla popolazione – afferma Eleonora Meloni, assessora alle Politiche sociali - Si tratta di un contributo alla maggiore consapevolezza sull’importanza della prevenzione e la cura della salute». (a. cu.)

