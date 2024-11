Prevenzione, boom di visite 

La camminata che si è svolta a Torre dei Corsari nei giorni scorsi ha chiuso le iniziative simbolo dell’Ottobre rosa di Arbus, fra solidarietà e sensibilizzazione alla prevenzione di una patologia che può essere contrastata con visite al seno.

In cinquecento hanno colorato di rosa le strade del villaggio turistico e portato il messaggio dell’importanza dei controlli per sconfiggere il tumore. A volerla, per il secondo anno consecutivo, sono stati i volontari dell’Associazione culturale Vivere Torre che hanno donato 2.300 euro alla Lilt Oristano. Successo di numeri anche nel centro abitato con due giornate riservate alle visite al seno: 140 le donne accolte, diverse le escluse per esigenze di tempo. «Le tante richieste – dice l’assessora alla sanità, Sara Vacca – ci hanno convinto a dedicare a questa iniziativa due giorni. Grazie alla collaborazione della Lilt Cagliari, della nostra associazione Angerli nel cuore e della Magic Scholl è stato organizzato un flash mob in piazza Mercato, musica e danza per sensibilizzare alla prevenzione, con la crisi sanitaria si tratta di un’arma essenziale per la nostra salute». ( s. r. )

