Prevenzione, Anteas fa il record 

Nel 2025 sono state eseguite 298 visite specialistiche gratuite 

Il lavoro dell’associazione Anteas per la salute dei guspinesi è enorme: proprio in un momento in cui in paese si registra una carenza di camici bianchi, loro si affermano con numeri imponenti. Tra ecografie e screening a costo zero per i cittadini, nel 2025 che sta per concludersi sono state realizzate 298 visite: in 42 casi è emersa la necessità di approfondimenti diagnostici.

I numeri

«A rendere possibile tutto ciò è stata la dedizione dei volontari Anteas e la collaborazione dell’Avis Guspini, che ha messo a disposizione i propri locali», afferma la presidente Anteas Rossella Casu. Questo connubio dimostra ancora una volta quanto la sinergia tra associazioni possa fare la differenza per il benessere della comunità. Le visite preventive sono realizzate con il supporto scientifico dell’associazione Medici della prevenzione (Amsp) e, in particolare, sono stati eseguiti screening ecografici per tiroide (46 visite), fegato (55), seno (30) e prostata (38), eseguiti dal dottor Antonello Melis, che ha effettuato un totale di 169 visite nelle quattro giornate. L’Anteas ha anche organizzato una campagna di prevenzione e diagnosi precoce del melanoma: nelle tre date sono stati visitati 129 pazienti. «La campagna è stata resa possibile grazie alla disponibilità della dermatologa Federica Usai, che ha prestato la sua professionalità per l’occasione», aggiunge la presidente Casu.Numeri che potrebbero essere incrementati. «Le richieste di essere sottoposti a visita sono state anche di più, in qualche caso da persone di paesi vicini. Per nostro dispiacere non abbiamo potuto accettare», indica con rammarico il vice presidente Giorgio Tuveri. L’associazione ritiene necessaria una maggiore collaborazione con le istituzioni: «Per il futuro sarebbe auspicabile una collaborazione con la Asl e l’amministrazione comunale». E non mancano le difficoltà, anche tecniche: «Trovare specialisti disposti a fare giornate di screening risulta faticoso».

L’agenda

Per il prossimo anno Anteas si è già assicurata le quattro giornate di screening con l’associazione Amdp: «Risultato di non poco conto, visto che loro hanno prenotazioni per tutto il 2026. Ottenere le loro prestazioni è difficile, ma ci eravamo proposti con largo anticipo», spiegano Casu e Tuveri. L’appuntamento con la prevenzione firmata Anteas è previsto per aprile: l’8 tiroide, il 15 fegato, il 22 seno e il 29 prostata. Una prevenzione gratuita per i cittadini, ma che per l’associazione ha un costo: «Amdp ci chiede 500 euro a giornata, quindi un totale di 2.000 euro», specifica Tuveri. Somma che viene coperta per metà dalle donazioni, ma anche da numerose attività parallele che Anteas svolge: mercatino di Natale, giornate per la vendita delle violette e delle settembrine, donazione volontaria dei cittadini e ricavi del 5x1000. Oltre agli screening, Anteas è attiva nell’accoglienza al poliambulatorio Asl e nel trasporto sociale gratuito per cui di recente ha acquistato un automezzo.

