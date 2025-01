Prevenire le truffe agli anziani 

Un protocollo d’intesa per prevenire e contrastare le truffe agli anziani è stato siglato due giorni fa dal sindaco Massimiliano Sanna e dal prefetto Salvatore Angieri. «L’iniziativa supporta la costante attività svolta dalle forze di polizia per tutelare una fascia di popolazione più vulnerabile e maggiormente esposta al rischio di raggiri criminali e truffe, comprese quelle che si realizzano attraverso i moderni sistemi multimediali» ha commentato il prefetto.Le iniziative, finanziate con le risorse del Fondo unico di giustizia del ministero dell’Interno per circa 20mila euro, includono incontri con personale della polizia locale e dei servizi sociali nei luoghi di aggregazione degli anziani: l’obiettivo è fornire un’adeguata informazione su come affrontare una possibile truffa o gestire una truffa già avvenuta; e ancora prestare supporto per i disagi di tipo psicologico che ne potrebbero derivare.La campagna di sensibilizzazione sarà realizzata attraverso l’elaborazione di video/clip divulgativi. Prevista inoltre la distribuzione e la divulgazione di vademecum su canali ufficiali on-line del Comune e sui social. ( m.g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA