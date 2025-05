Prevenire, il verbo secondo Cabitza 

In ogni ufficio, ad ogni incarico, porta con se una foto di Cala Goloritzè. Con lui il quadro ha viaggiato attraverso quasi tutte le Asl dell’Isola, tra direzioni sanitarie e i tanti direttori generali con cui ha lavorato. Così Diego Cabitza da Perdasdefogu, 55 anni, neo commissario alla Asl Ogliastra, ha costruito una solida esperienza di metodi e conoscenze occupandosi di programmazione, sistemi informativi, committenza da privato e di sistemi di misurazione e valutazione delle performance. Da tre giorni a Lanusei il manager è in fase di esplorazione e ascolto. «Un commissario ha un compito limitato, deve disegnare, come dice la norma, una nuova organizzazione, non ha il tempo concesso a un dirigente. Deve agire subito. Abbiamo delle linee generali che dovranno essere declinate insieme all’assessorato».

Sicurezza

Cabitza della salute in Ogliastra sta facendo l’anamnesi: «Io devo fotografare l’esistente. Capire le criticità. Sto incontrando i vertici, i dirigenti delle strutture e così via. In poco tempo avrò più chiaro il quadro. Se parliamo di problemi evidenti, direi che la dotazione del personale è macroscopico. Auspico che questo territorio abbia servizi di qualità che consentano a tutti i cittadini di aver un livello di sicurezza elevato».

Per il momento sembra che la sua parola d’ordine sia prevenzione: «La mia idea personale è questa. L’anziano assorbe più risorse del giovane. Bisogna iniziare a ragionare maggiormente sul territorio. Bisogna prevenire, potenziare la prevenzione sul territorio riducendo l’afflusso di pazienti acuti in ospedale. Questo consente di ridurre i costi in maniera importante».

Condivisione

Sul punto nascita chiuso, croce e simbolo del malessere, allarga le braccia: «Sarà un argomento da trattare a livello regionale. Li si decide quali sono i servizi da attivare. Raccoglierò da subito le istanze del territorio». Lunedì è in programma la prima visita in ospedale: «Bisogna valorizzare le risorse che abbiamo, le eccellenze sono tante, ci devono essere interscambi con le altre realtà. La telemedicina è uno degli obiettivi previsti dal Pnrr, garantisce costi minori e maggiore efficienza. Una cosa posso dire. Darò il massimo impegno possibile per garantire buoni risultati sul territorio.

