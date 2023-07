Prevenire il lupus, incontro in Comune 

La prevenzione è la prima cura. Per questo la Fidapa (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari) ha organizzato un seminario dedicato appunto a come prevenire le malattie autoimmuni e il lupus in particolare, che si terrà venerdì dalle 17 nell’aula consiliare del Comune, con ingresso libero.

La serata ha il patrocinio del Comune e si aprirà con i saluti della sindaca Paola Secci, Monica Tascedda, presidente della sezione Fidapa di Sestu, Michela Sedda, vicepresidente, e di Maria Lucia Fancellu, presidente del Distretto Fidapa Sardegna. Seguiranno gli interventi di Cesira Loi, componente del gruppo LES Italiano, che si occupa di volontariato per le persone affette da Lupus; il professor Matteo Piga, medico della Lupus Clinic di Cagliari; Emiliano Pintori, psicologo e esperto dell’approccio psicologico al dolore; Giuseppe Madeddu, della Domovip, azienda specializzata in magnetoterapia, una delle nuove frontiere contro questa malattia. Parteciperanno anche i pazienti della Lupus Clinic, per portare la loro testimonianza.

Il lupus è una malattia cronica autoimmune, che colpisce soprattutto le donne; è dovuto a una reazione del sistema immunitario che può erroneamente attaccare tessuti, organi o apparati perché non li riconosce come appartenenti all’organismo.

