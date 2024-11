Prevenire il diabete, la marcia dei cento 

Una mattinata dedicata alla prevenzione del diabete. Tantissimi cittadini domenica hanno partecipato prima agli screening gratuiti, poi a una salutare camminata dal Poliambulatorio di Tortolì sino al sito archeologico S'Ortali e su Monti. È stata un successo la manifestazione “Diabete e benessere”, organizzata dalla Asl, in collaborazione con Comune, le associazioni dei pazienti diabetici ogliastrini e l’Associazione Mano Tesa Ogliastra.

La prima parte è stata dedicata agli screening: nei locali del Poliambulatorio medici, infermieri e dietisti si sono messi a disposizione dei cittadini che hanno aderito alla manifestazione per un controllo della glicemia, ma anche per avere maggiori informazioni sulla prevenzione del diabete mellito e sulla valutazione del proprio profilo di rischio metabolico. Sono state effettuate anche valutazioni delle complicanze, controlli della vista ed Ecg, tutti gratuiti. Centocinque i partecipanti, tra questi anche bambini, che si sono poi uniti alla "Camminata della salute. «Non ci aspettavamo questa grande partecipazione, è stata un giornata bellissima, molto apprezzata anche la camminata della salute con la visita al sito archeologico. Tutti entusiasti, ci hanno chiesto di ripeterla», commenta la dottoressa Gisella Meloni, responsabile ambulatorio di diabetologia della Casa della Salute. (f. me.)

