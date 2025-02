Prevenire i dolori con la “Back school” 

Cos’è la Back School?

La “Scuola della schiena” è sorta nel 1969 in Svezia per insegnare come prevenire e curare il mal di schiena; non è una ginnastica ma una vera scuola. Quando insorge una lombalgia è possibile trattarla riequilibrando le strutture del rachide con gli esercizi specifici di compenso. Questi vanno programmati in base all’età, alle patologie , ai risultati dell’esame della postura e della valutazione funzionale del rachide. In passato la terapia più prescritta per la lombalgia acuta era il riposo a letto accompagnato dai farmaci analgesici e antinfiammatori. Ma la medicina ha dimostrato che diminuire l’attività rallenta la guarigione. La Back School può essere svolta ambulatorialmente o anche on line.