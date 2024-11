Prevenire gli abusi: Oristano lancia la sfida per la Chiesa 

C’è stato un momento in cui il silenzio è diventato assordante. Quando l’arcivescovo di Ravenna Lorenzo Ghizzoni, già presidente del Servizio nazionale per la tutela dei ninori della Conferenza episcopale italiana, ha raccontato di aver visitato in carcere alcuni sacerdoti, dietro le sbarre per aver abusato sui minori: «E purtroppo devo dire che non sono ottimista sul recupero completo degli abusatori. Quando sono stato da loro mi sono reso conto che c’è sempre la tentazione di negare i fatti anche davanti alle prove certe. Cercano giustificazioni. Minimizzano il fatto. In alcuni casi è difficile riuscire ad avere una disponibilità ad un cambiamento vero». Frasi forti pronunciate al Museo diocesano di Oristano durante la presentazione del libro “Mostri o Nostri? La prevenzione degli abusi e il trattamento dei rei: una sfida per la Chiesa”. Testo scritto dal presbitero e psicologo oristanese Paolo Baroli.

Il libro

Un saggio coraggioso: per la prima volta la chiesa Arborense affronta pubblicamente una riflessione su un tema attuale e scomodo. Il libro, insieme ad un’accurata analisi della storia e dello stato attuale della risposta della chiesa al tragico dramma degli abusi sessuali sui minori, offre un contributo sull’importanza dei trattamenti terapeutici per i perpetratori di questo crimine, con il triplice fine di prevenire le recidive, di approfondire la conoscenza delle dinamiche che precorrono i comportamenti abusanti e di favorire la riabilitazione dei rei attraverso percorsi di terapia, e rieducazione consecutivi allo sconto della pena. Mostri o nostri è una domanda che vuole provocare, ma è anche un contributo alla promozione di una cultura di attenzione, di impegno, di responsabilità nella salvaguardia della vita dei minori e delle persone vulnerabili.

La serata

Nessuno si è sottratto dal raccontare che questa è una realtà anche nella chiesa. L’arcivescovo di Oristano Roberto Carboni, delegato della Conferenza episcopale sarda per la tutela dei minori, non fa tanti giri di parole: «Questo è un tema delicato e importante, fondamentale nella formazione del clero, un male che va estirpato. Chi abusa deve confessare, chi ha coperto deve fare un passo indietro». Monsignor Ghizzoni va al sodo: «Siamo davanti a un tema delicato e complesso che non riguarda solo il clero ma la società intera. La Chiesa però non dorme. In tutta Italia abbiamo creato tantissimi centri di ascolto con persone qualificate e con competenze nella materia. Per ascoltare le vittime e aiutarle».

L’autore

Don Paolo Baroli, 34 anni, spera che la presentazione del suo libro, con la prefazione del cardinale e presidente della Conferenza episcopale italiana, Matteo Maria Zuppi, sia l’inizio di un percorso importante, con l’obiettivo di mettere fine a questa piaga. E fa un appello all’arcivescovo monsignor Carboni, rivolgendosi a lui direttamente: «Sarebbe bello istituire, caro Padre, una giornata diocesana per la salvaguardia sui minori, un solo giorno all’anno. Sarebbe un modo per riflettere sul cammino della nostra chiesa. Questo è un tema che non ci deve lasciare indifferenti. Parlarne non è una perdita di tempo. Vuol dire riconoscere una ferita del corpo eclesiale. Noi sacerdoti abbiamo la responsabilità di creare ambienti sicuri e protetti, dobbiamo denunciare le ingiustizie».

Don Paolo Baroli spiega che il suo libro è nato dopo aver incontrato varie vittime: «Persone ferite nella loro identità, dignità e esistenza. Tutte mi hanno chiesto se per chi ha abusato esiste un recupero. Ecco, la chiesa ha il compito di fare di tutto purché questi crimini non avvengano più. Scrivere le pagine del mio libro emotivamente non è stato facile, si soffre assieme alle vittime ma si sperimenta la sovrabbondanza della grazia».

Tantissimi i presenti nella sala. Non è mancato padre Paolo Contini, il sacerdote tempo fa aveva denunciato gli abusi vissuti nel Seminario dei frati minori conventuali a Oristano, durante gli anni della sua formazione iniziale.

