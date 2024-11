Pretty Woman versione 2024 “Anora” e l’amore che ci salva dal baratro 

Con la Palma d’Oro a Cannes per essersi distinta fra le proposte più interessanti dell’anno, la favola nera “Anora” segna il ritorno di Sean Baker sulla scena internazionale, compiendo un lavoro di regia e scrittura che mescola al cinismo sprezzante della società odierna il grido accorato delle nuove generazioni.

Guadagnandosi da vivere come spogliarellista a New York, Ani “Anora” Micheeva ripone scarsa fiducia nell’avvenire. Grazie alla sua conoscenza della lingua russa, decide una sera d’intrattenersi con Ivan, un facoltoso ragazzo figlio di un oligarca. Dopo il primo incontro, i piaceri del lusso e del divertimento sfrenato si aprono ad una frequentazione regolare, lasciando cogliere man mano i segni di un sentimento reciproco. In preda all’entusiasmo, i due decidono di sposarsi con una cerimonia segreta a Las Vegas; ma una volta scoperta la notizia, i genitori del rampollo tenteranno di sfuggire al disonore trovando un modo per annullare il matrimonio a qualunque costo.

Con una direzione totalmente affidata alle esigenze del racconto, Baker cattura il fermento e l’impulsività della giovinezza in un susseguirsi di situazioni a cavallo tra la commedia e il dramma, capaci di suscitare ilarità nella crisi e commozione nella gioia. Quasi fossero nati per recitare assieme, i protagonisti mostrano sulla scena un’intesa e spontaneità da far invidia agli interpreti più navigati. Ma soprattutto, nel definire un profilo di giovane donna al contempo rude e delicato, “Anora” svela le sofferenze di chi affronta in solitudine le battaglie della vita, aggrappandosi anche all’ideale più effimero pur di sfuggire all’angoscia del baratro. (g. s.)