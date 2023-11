Preti pedofili, nel 2022 segnalati 54 casi di abuso sessuale 

Assisi. Ci sono anche due bambini sotto i 4 anni tra le vittime di pedofilia segnalate nel 2022 alle diocesi italiane. La maggior parte sono minorenni: 35 su 54. Metà delle molestie o violenze avviene nei locali delle parrocchie ma non mancano i casi in cui il rischio si annida in altri luoghi, dalla scuola al campeggio parrocchiale, dall'evento diocesano alla riunione del movimento o dell'associazione.

Sono alcuni dei dati contenuti nel report che la Conferenza episcopale italiana ha presentato ad Assisi, al termine dell'assemblea generale straordinaria dei vescovi. I dati - 54 vittime e 32 abusatori - si riferiscono a casi segnalati lo scorso anno ma che fanno riferimento soprattutto al passato perché spesso ci vuole tempo per elaborare quanto si è vissuto per arrivare alla denuncia, come spiegano gli esperti della Cei. La Chiesa italiana dunque vuole fare trasparenza con rilevazioni interne, senza ricorrere però a commissioni esterne e indipendenti.

Ma il cardinale presidente della Cei, Matteo Zuppi, sottolinea come dei passi avanti importanti siano stati fatti. È difficile, per esempio, oggi parlare di coperture, secondo quanto detto dallo stesso arcivescovo di Bologna. «È difficile che oggi uno insabbi. Ci può essere, ed è quasi un pericolo maggiore, una valutazione non oggettiva. Oggi ci sono tanti meccanismi per fare emergere i casi di abusi come le linee guida e l'attenzione della Santa Sede. Se devo parlare della mia categoria - ha detto Zuppi riferendosi ai vescovi - il rischio vero è quasi il contrario, che per prudenza possiamo avviare dei procedimenti giuridici anche soltanto per una verifica».

E poi c'è una Chiesa che ascolta tutti, senza porre limiti di tempo: «La prescrizione, nella Chiesa, non c'è. Chiunque, anche a distanza di anni, viene ascoltato. Facciamo sempre un procedimento interno. In molti casi non c'è il rimando al penale per la scadenza dei termini. Ma per noi no».

