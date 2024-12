«Pretendiamo gli stipendi» 

«Viviamo questa situazione da due anni e mezzo, Siamo pieni di debiti, e non sappiamo come andare avanti». Lo ha dichiarato Jessica Serra, dipendente della Comunità alloggio di Siliqua, durante lo sciopero di ieri, per reclamare le mancate retribuzioni dei lavoratori. «Tanti colleghi hanno abbandonato la struttura per cercare un altro lavoro», aggiunge mentre si stringe con gli altri dieci lavoratori che tentano di resistere per il bene dei 16 ospiti.

Lo sciopero è stato proclamato dalla Cgil, a causa della mancata erogazione degli stipendi che va avanti da mesi. Nonostante i vari incontri tra le due cooperative che gestiscono l’ospizio, i lavoratori e il Comune, non si è ancora riusciti a trovare un accordo. Ieri, il servizio nella casa di riposo è stato comunque garantito da un dipendente e da alcuni familiari degli ospiti. (a. cu.)

