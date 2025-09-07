VaiOnline
Prete picchiato in oratorio: «Sono ragazzi fragili, vanno aiutati» 

Pavia. «Non aggiungiamo violenza a violenza. Sono ragazzi fragili, vanno aiutati. Certo, devono anche essere corretti per i loro comportamenti sbagliati; ma non è assolutamente il caso di odiarli». Nell’omelia di ieri mattina a Stradella, don Daniele Lottari ha chiesto di sostenere il branco di ragazzini che la sera di venerdì scorso ha compiuto un raid all’oratorio, gli ha sputato addosso e sferrato un pugno davanti a decine di bambini e ai loro genitori. Il gruppo di minorenni (tutti sui 13-14 anni) da un po' di tempo sta imperversando a Stradella: sarebbero stati loro, secondo diverse testimonianze, ad aggredire anche un anziano e una ragazza e a sottrarre un estintore da un palazzo. Ieri don Daniele ha rassicurato i fedeli: «Sto bene, nessun problema». Durante l’omelia solo un breve cenno a quanto era successo, con l’invito a tutti ad adottare un atteggiamento comprensivo nei confronti dei ragazzini. «Siamo profondamente scossi e rammaricati per quanto accaduto a don Daniele, vittima di una vile aggressione da parte di un gruppo di ragazzi minorenni durante una festa in oratorio, alla presenza di bambini e dei loro famigliari - ha scritto sui social il sindaco Gianpiero Bellinzona - A lui e a tutti i presenti, va la nostra solidarietà, il nostro affetto e la nostra vicinanza. Don Daniele e il nostro oratorio sono un punto di riferimento per tanti giovani e famiglie. Nessun gesto di violenza potrà oscurare l’impegno, la dedizione e la testimonianza quotidiana di fede e di accoglienza». Il sindaco ha anche assicurato che «la situazione, che ha visto, negli ultimi giorni, il ripetersi di episodi intollerabili da parte di alcuni minorenni, è all’attenzione delle forze dell’ordine che, coordinate dal prefetto, sono le uniche competenti in materia. Nel loro operato nutriamo la massima fiducia, restiamo a loro completa disposizione per ogni necessaria collaborazione, nel costante aggiornamento dell'evolversi degli eventi».

