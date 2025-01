Prete indagato per abusi su minore ma il vescovo non lo sospende 

ISCHIA. È violenza sessuale su minore il reato ipotizzato dalla Procura per un sacerdote finito sotto inchiesta nei giorni scorsi. L’indagine è partita dalla denuncia (definita «dettagliata») presentata dai genitori della presunta vittima e una perquisizione condotta la settimana scorsa dai carabinieri ha portato al sequestro di computer e telefono del sacerdote. a vicenda che sta scuotendo profondamente la comunità isolana, A pochi giorni dal caso del parroco che si è autosospeso dopo che alla vigilia di Natale una parrocchiana ha lasciato marito e figli per vivere una relazione con lui, la notizia dell’indagine scuote la comunità. Ieri mattina, poche ore dopo che il quotidiano isolano “Il Dispari” aveva dato notizia dell’indagine, monsignor Carlo Villano, vescovo di Ischia e Pozzuoli, ha rilasciato una dichiarazione ufficiale chiarendo di essere venuto a conoscenza della vicenda direttamente dal sacerdote, dopo la perquisizione.

Monsignor Villano ha espresso la sua fiducia nell’operato della magistratura ma ha anche voluto rimarcare che «la delicatezza di questa fase preliminare chiama tutti al senso di responsabilità e rispetto verso i vari soggetti coinvolti». Proprio in considerazione della delicatezza del caso e dei suoi protagonisti, e del fatto che l’indagine si trova in una fase ancora preliminare, gli inquirenti mantengono al momento il più stretto riserbo: l’attività investigativa sembra ben lungi dall’essere conclusa. La diocesi per il momento non ha assunto alcun provvedimento di sospensione nei confronti del sacerdote, che quindi in teoria può continuare a svolgere le sue funzioni nella chiesa a cui è assegnato e domenica potrebbe anche dire messa regolarmente in una delle 25 parrocchie dell’isola.

