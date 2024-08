Prete arrestato: voleva portare il suo “amico” in Sardegna 

GENOVA. Don Andrea Melis, arrestato per violenza sessuale su minore, «non può stare nella comunità del Levante dove la Curia lo ha trasferito, perché lì vicino ci sono delle scuole e una scuola di danza». È quanto scritto dai carabinieri in una nota depositata al gip. Sarebbe un luogo potenzialmente «a rischio di reiterazione del reato» e per questo bisogna trovare una struttura diversa.

I militari intanto fanno appello ai familiari di ragazzini che potrebbero avere subìto molestie e abusi dal parroco, originario di Villamassargia. Stando alle carte sarebbero sette i minori che avrebbero ricevuto le attenzioni morbose del prelato. Ma la denuncia che ha fatto scattare l’inchiesta e portato all’arresto del sacerdote proviene dai genitori di un ragazzo in particolare, quello che fin dall’età di 13 anni sarebbe stato oggetto delle molestie e delle violenze più pesanti.

Secondo i dettagli dell’inchiesta riportati ieri dal Corriere della Sera, con quell’adolescente, un ex chierichetto della parrocchia guidata da don Melis, sarebbe stata instaurata una vera e propria relazione sessuale. In un’occasione, addirittura, il prete avrebbe avanzato il proposito di portare il giovane con sé in una vacanza in Sardegna. Il viaggio insieme, però, non si sarebbe poi concretizzato. I genitori del minorenne avevano intuito che l’ossessione del parroco verso il ragazzo non fosse normale, e avevano vietato al figlio di incontrarlo ancora. Ma il divieto non sarebbe stato rispettato.

Per ottenere la fiducia e l’amicizia degli adolescenti, sempre secondo la ricostruzione degli investigatori, il sacerdote regalava sigarette elettroniche, birre, abbigliamento di marca assai costoso, anche somme di denaro. Nell’inchiesta sono stati acquisiti anche alcuni messaggi sui cellulari dei ragazzi, dal contenuto molto esplicito, inviati da quello che doveva essere, in teoria, il loro punto di riferimento spirituale.

