Presunto truffatore smascherato da Striscia la Notizia 

Per smascherare l’autore di una (presunta) truffa si è presentata a Sinnai una troupe di “Striscia La Notizia”, il tg satirico di Canale 5. L’inviato Moreno Morello si è presentato a casa di un giovane («che dice di chiamarsi Stefano Pilleri») abilissimo, secondo l’accusa, a convincere venditori via web a spedirgli la merce in cambio di pagamenti che però non arrivavano mai.

Il metodo è lo stesso, raccontano le vittime: invio dei documenti d’identità per rassicurare i venditori, foto di un distintivo della Croce Rossa italiana – falso - e anche di un video con addosso una divisa dell’Esercito, anche questa farlocca.

Una volta che gli sventurati inviavano la propria merce, il truffatore provvedeva subito a fotografare il bonifico inviato. Peccato che però, non appena fatto, il pagamento veniva annullato. Quindi lui incassava gli oggetti, scarpe griffate e monete d’oro, e le vittime restavano a bocca asciutta.

«Evidentemente il furbetto deve aver calcolato che per una persona raggirata è antieconomico venire fino in Sardegna a recuperare il maltolto», ha detto l’inviato di “Striscia la Notizia”, Morello, che travestito da corriere e armato di pacco, ha raggiunto il presunto truffatore. Pilleri, non appena ha visto microfono e riconosciuto l’inviato, gli ha sbattuto la porta in faccia.

In realtà un giovane residente a Sinnai che si chiama proprio Stefano Pilleri risulta più volte indagato per piccole presunte truffe, tutte consumate, secondo l’accusa, lontano dalla Sardegna, ma sinora non è mai stato condannato.

Riguardo al fatto segnalato dall’inviato di “Striscia la Notizia”, replica l’avvocato Andrea Pusceddu: «Non ho notizia di procedimenti intrapresi a carico del mio assistito Stefano Pilleri. In ogni caso le condotte genericamente attribuitegli, se anche fossero veritiere, per le modalità descritte, paiono irrilevanti sotto il profilo penale o comunque non punibili. Così come confermato in casi analoghi e già definiti». (p. c.)

