Indagini condotte per tre volte sui fatti e concluse sempre con una richiesta di archiviazione, ma le vittime non ci stanno e hanno deciso di andare avanti chiedendo al Tribunale di Tempio che imponga una imputazione coatta per stupro. La storia è quella di due ragazze, due amiche, poco più di vent’anni, una romana, l’altra piemontese, che accusano quattro coetanei (tutti calciatori delle categorie minori in Campania) di avere violentate a Baia Sardinia, la notte dell’otto luglio 2019. Nei giorni scorsi i pm Milena Aucone e Alessandro Bosco hanno chiesto di nuovo l’archiviazione del fascicolo aperto per il reato di violenza sessuale di gruppo e il gip ha accolto. Dal 2019 la ricostruzione delle presunte vittime dello stupro non viene considerata attendibile. Le due ragazze hanno sempre raccontato (anche in diversi talk show e interviste alle testate nazionali) di essere state violentate dai quattro coetanei durante un bagno notturno in una spiaggia di Baia Sardinia. Una esperienza traumatizzante conclusa in Pronto Soccorso a Olbia (le due ragazze lavoravano in un villaggio turistico a Budoni). Secondo la Procura non ci sono elementi per muovere alcuna contestazione a quattro giovani. L’avvocata Giovanna Porcu, legale delle presunte vittime, dice: «Non ci fermeremo sino a quando non ci sarà un processo».

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