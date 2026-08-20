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21 agosto 2026 alle 00:35

Presunto scafista arrestato dopo un inseguimento 

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Era scappato al termine del trasferimento di una dozzina di migranti algerini sulla motovedetta di Frontex, ma è stato raggiunto e arrestato – al termine di un lungo e complesso inseguimento in alto mare – da un’unità del Servizio Navale della Guardia di Finanza. Protagonista della vicenda è un presunto scafista nordafricano che è stato fermato dai militari al termine di una difficile operazione che si sarebbe tenuta al largo del Sulcis nei giorni scorsi.

Sulla vicenda c’è ancora il massimo riserbo investigativo, ma stando alle poche indiscrezioni filtrate sull’operazione l’imbarcazione con a bordo dei migranti sarebbe stata intercettata dalle unità di Frontex, l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. L’organismo dell'Unione europea coordina la sicurezza e il controllo dei confini esterni, anche marini, dello spazio Schengen. Al termine delle procedure di salvataggio e trasferimento dei 12 giovani nordafricani sulla nave più grande, l’ultimo rimasto a bordo del barchino sarebbe fuggito, inseguito da una motovedetta della Guardia di Finanza. Una volta raggiunta è stato appurato che, oltre a essere in possesso di patente nautica, era anche il proprietario dell’imbarcazione. Da qui l’arresto per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. (fr.pi.)

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