Presunto illecito in un appalto, due rinvii a giudizio  

Il gup di Nuoro, Alessandra Ponti, ha rinviato a giudizio due indagati nell’ambito dell’inchiesta sul presunto illecito aggiudicamento di un appalto per la riqualificazione della viabilità urbana del Comune di Orosei. I due imputati sono Roberto Orrù, 36 anni, di Arzana, della Business Freedom, e l’ingegnere Nicola Messina, 58 anni, residente a Padova, rappresentante dell’Ebg Group, difesi dagli avvocati Giorgio Murino, Piergiorgio Oss e Graziano Piredda. L’accusa è turbata libertà degli incanti.

Il bando riguardava gli “interventi di completamento per la riqualificazione della viabilità urbana” a Orosei. Secondo gli inquirenti, la Freedom avrebbe presentato una certificazione Soa Og3 che attestava la disponibilità di mezzi e risorse per eseguire i lavori che sarebbero stati della Ebg, ma - secondo la contestazione - tali mezzi non sarebbero stati realmente messi a disposizione, condizione necessaria per partecipare alla gara. I difensori hanno evidenziando che l’indagine della Guardia di finanza di Treviso ha riguardato identiche ipotesi di reato per appalti della Ebg a Tempio, Sassari, Bergamo, Sondrio, Cosenza, Catania e altri, sollevando un’eccezione di incompetenza territoriale rigettata dal giudice che ha disposto il rinvio a giudizio.

