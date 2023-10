Presunto avvelenamento per Chrupalla, leader dell’Afd 

Berlino. Un malore improvviso durante un comizio e il sospetto, alimentato dal partito di estrema destra tedesco Afd, che il suo leader sia stato avvelenato hanno tenuto banco per un giorno, in piena campagna elettorale per le imminenti regionali in Baviera e Assia. Poco prima del suo intervento di mercoledì al raduno di Ingolstadt, in Baveira, Tino Chrupalla era stato avvicinato da diverse persone che volevano un selfie con lui. Secondo l’Afd, qualcuno l’ha punto di nascosto tanto da mandarlo in ospedale. Un’ombra che, ancora ieri, non era stata dissipata anche se il leader della formazione, in crescita di consensi, è stato già dimesso, ridimensionando così la gravità delle sue condizioni di salute annunciate dal partito.

La portavoce della procura di Ingolstadt ha sintetizzato l’accaduto affermando che è stata aperta «un’inchiesta contro ignoti per sospetto di lesione personale». A testimonianza che nulla sia ancora sicuro la portavoce, Veronika Grieser, ha sottolineato che l’indagine riguarda anche «la questione se ci sia stata o meno un’aggressione». «Testimoni» hanno riferito che «diverse persone hanno scattato dei selfie con Chrupalla» anche se nessuno si era accorto di nulla di strano, ha ricostruito ancora la portavoce. «Poco dopo», il capo dell’Alternative fuer Deutschland ha «avvertito un dolore alla parte superiore del braccio» e, «dato che si sentiva anche male, è stato medicato e portato all’ospedale» per «essere tenuto in osservazione e curato», ha detto Grieser.

RIPRODUZIONE RISERVATA