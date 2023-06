Presunti abusi sulla figlia: a processo 

Da una parte una giovane che accusa il patrigno di violenza sessuale, dall’altra il resto della famiglia che lo difende, ritenendo quei racconti fantasiosi. Sarà un processo penale a far luce su quanto denunciato da una ragazza, oggi maggiorenne, nei confronti di un ex carabiniere 40enne. Stando all’imputazione – formulata dalla sostituta procuratrice Ginevra Grilletti – l’uomo avrebbe abusato della figlia acquisita sin da prima dei 14 anni, costringendola a compiere e subire atti sessuali. Accuse rigettate per intero dall’imputato al cui fianco si sarebbe schierato il resto della famiglia.

Il rinvio a giudizio

Al termine dell’udienza preliminare, il giudice Luca Melis ha rinviato a giudizio l’ex carabiniere, accogliendo la richiesta della pm Grilletti. Nei mesi scorsi si è tenuto anche un incidente probatorio (condotto dal Gip Michele Contini) nel quale sostanzialmente la ragazza avrebbe confermato le sue accuse, sostenendo che gli abusi avvenissero quando c’erano anche altre persone in casa. Il 22 settembre prenderà il via il processo davanti ai giudici della Prima sezione penale del Tribunale, ma il dibattimento è già annunciato di incandescente. A difendere l’imputato, infatti, non c’è solo l’avvocato Pierluigi Concas, ma anche il resto dei componenti della famiglia: compresa la madre ed altri figli della coppia che, però, nel corso dell’indagine non sono mai stati interrogati . Una vicenda complessa che ha già messo in difficoltà anche il Tribunale civile, nell’ambito di una causa familiare dove la giovane aveva raccontato anche di presunte percosse e autoritarismi : il giudi ce Ignazio Tamponi, sentiti i figli della coppia che davano versioni differenti e opposte dei fatti , ha chiesto l’intervento della Procura pe r stabilire chi di loro mentisse.

La denuncia

La querela della ragazza, oggi diventata maggiorenne, è arrivata a luglio dello scorso anno. Nel corso dell’udienza preliminare la giovane si è costituita parte civile con l’avvocata Claudia Delvecchio. Lasciata la casa familiare, la giovane ha denunciato che sin da piccola il patrigno la toccava sul divano mentre guardavano la televisione e , almeno in quattro occasioni, avrebbe abusato di lei mentre dormiva in camera, facendola svegliare. «Sono profondamente amareggiato per la divulgazione della notizia, pure con dovizia di particolari, perché ciò nuoce alla stessa persona offesa», ha commentato l’avvocato Pierluigi Concas, quando ieri si sono conosciuti i dettagli della vicenda, «I processi si fanno di fronte ai Tribunali: in questo caso, stante la contraddittorietà delle dichiarazioni testimoniali, in quella sede si accerterà la verità dei fatti».

RIPRODUZIONE RISERVATA