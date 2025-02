Presunti abusi, raffica di sequestri 

Dalla Costa Smeralda alle pendici del Limbara, la Procura di Tempio lancia una nuova offensiva in tutto il territorio di competenza con diversi sequestri e indagini in materia urbanistica e paesaggistica. I “pezzi forti” delle indagini aperte dal capo dei pm Gregorio Capasso sono due. Si parte dalla villa (sotto sequestro da mesi) dell’imprenditore e influencer Gianluca Vacchi a Pantogia, con tre persone destinatarie dell’avviso di concluse indagini e la presunta violazione del vincolo idrogeologico (pericolo di frana elevata). L’altra indagine rilevante è in realtà il frutto di una verifica aperta sul rispetto dei vincoli del Piano di Risanamento di Pittulongu a Olbia, gli accertamenti hanno portato al sequestro di un immobile in via del Giglio. Le verifiche riguardano le volumetrie e aspetti tecnici. Gli altri sequestri sono stati eseguiti a Ena e Figu (Olbia), Cala Spada e Lu Caroni (Golfo Aranci) e Berchidda, tutte attività del Corpo Forestale.

Villa Vacchi

La residenza di Mister Enjoy, un intervento edilizio da circa 15 milioni di euro, è dal 2022 nel mirino dell’Ufficio tecnico del Comune di Arzachena. Ora il procuratore Gregorio Capasso ha tirato le somme delle indagini condotte dalla Stazione del Corpo Forestale di Olbia. Oltre a Vacchi, l’avviso di concluse indagini è arrivato al costruttore, Giovanni Maria Filigheddu, di Arzachena e al progettista, il professionista Giovanni Faggioli (difesi dagli avvocati Gino Bottiglioni, Gian Comita Ragnedda, Giampaolo Murrighile, Giuseppe Angotta e Cristina Mela). Le problema rilevato dal Corpo Forestale (non sanabile) è la realizzazione di parte dell’immobile in un’area sottoposta a vincolo idrogeologico. Inoltre la villa (1200 metri quadrati di coperto più mille di terrazze, campi da padel, discoteca, 2 lodge con suite e 15 camere) sarebbe più grande rispetto al progetto autorizzato. Ora inizia il braccio di ferro sul destino della residenza che, in teoria, dovrebbe essere parzialmente demolita.

Pittulongu

A Pittulongu è stato posto sotto sequestro un edificio di tre piani che fa parte di un grande complesso residenziale in via dei Gigli. Il Corpo Forestale sta verificando la regolarità di diversi interventi, in particolare il rispetto delle quote di volumetria imposte dal Piano di Risanamento. L’edificio sequestrato è riconducibile a una società del Gruppo Luciano. Le indagini sono in corso. A Golfo Aranci sono stati sequestrati un locale di pertinenza di una villa e una strada sterrata.

