Presunti abusi, l’infermiere è stato sospeso 

Il 27enne infermiere, accusato di violenza sessuale da un paziente ricoverato al pronto soccorso del Brotzu, è stato sospeso dal servizio. Un passaggio inevitabile dopo quanto accaduto, in vista degli accertamenti che verranno svolti. La decisione è stata presa dall’azienda ospedaliera e dalla società interinale da cui è stato assunto il giovane infermiere.

Per ora il 27enne è indagato, in libertà, per violenza sessuale. L’episodio risale alla notte tra martedì e mercoledì. Secondo quanto riferito nella denuncia raccolta dai carabinieri della compagnia di Cagliari, il giovane è arrivato martedì sera all’ospedale Brotzu per delle fratture e lesioni dopo un incidente stradale. Durante la notte, secondo le accuse, un infermiere dopo avergli somministrato un farmaco gli avrebbe fatto delle proposte sessuali, passando ai fatti. «Nonostante gli abbia detto di no, mi ha molestato. Non potevo ribellarmi per i dolori e perché immobilizzato».

Una storia delicata. Per questo Procura e carabinieri mantengono uno stretto riserbo. A dare l’allarme è stato lo stesso giovane, vittima della presunta violenza. Ha mandato un messaggio alla fidanzata, scrivendole di avvisare i carabinieri perché un infermiere voleva avere un rapporto sessuale con lui. «Non ho potuto far niente per ribellarmi mentre mi spogliava. Alla fine dopo i miei ripetuti no, ha smesso». Oltre alla fidanzata, che ha raccontato dei messaggi ricevuti dal compagno, gli investigatori della compagnia di Cagliari hanno sentito un’infermiera e il medico di turno. Entrambi hanno riferito di non aver notato niente di strano e di non aver sentito lamentale da parte dei pazienti ricoverati. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA