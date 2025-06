Presunte tangenti ai vigili, reato prescritto 

I reati di corruzione sono stati dichiarati prescritti e per i falsi è arrivata l’assoluzione. Si è chiuso così, ieri mattina, il processo nato dall’inchiesta sul presunto giro di mazzette, scambiate per ottenere un’autorizzazione edilizia utile a ristrutturare e frazionare un immobile. Il pubblico ministero Enrico Lussu, in sede di requisitoria, aveva chiesto 4 condanne: 7 anni di reclusione per il vigile urbano Raimondo Pontis (68 anni), 8 anni per il funzionario comunale Sergio Oriti Niosi (67), 7 anni ancora per l’altro funzionario Franco Schirru (57) e per l’imprenditrice Deborah Puddu (54, titolare della ditta Corim Pro srl). Assoluzioni, invece, erano state sollecitate per Gian Pietro Budroni (67), Giampiero Pani (54) e Luigi Orrù (68).

Uscendo dalla camera di consiglio, il collegio della Seconda sezione penale del Tribunale, presieduto dal giudice Giovanni Massidda, ha dichiarato prescritte numerose contestazioni e fatto cadere con l’assoluzione le accuse per gli imputati che si erano visti contestare dei falsi. La Procura riteneva che nel 2015 sarebbero stati corrotti da un’imprenditrice alcuni agenti della Polizia Locale, così come dei dipendenti comunali, con delle mazzette per un valore da 8.500 euro. I difensori erano assistiti dai legali Maurizio Piras, Mario Maffei, Carlo Fanari, Herika Dessì, Pierluigi Concas, Diana Diana e Alessandro Melis. Il Comune era costituito parte civile con il legale Giuseppe Ledda.

