Presunte irregolarità, sigilli al palazzo  

Cubature in eccesso rispetto al progetto originario, mancanza di autorizzazioni. Sarebbero queste le motivazioni per le quali la Procura della Repubblica ha messo i sigilli al cantiere aperto dietro l’ex cine-teatro Alfieri di via della Pineta, dove è in avanzata fase di costruzione un palazzo di sei piani, con centro commerciale e parcheggi interrati. In questi giorni gli investigatori della Polizia giudiziaria del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, su ordine del sostituto procuratore Rossella Spano, hanno messo sotto sequestro preventivo l’edificio e l’intera area bloccando di fatto i lavori.

Gli esposti

La decisione sarebbe arrivata dopo una serie di esposti presentati da privati cittadini ma anche dalle verifiche fatte – pare - da alcuni consulenti. Sarebbero stati loro, insieme agli 007 del Corpo forestale, a individuare le anomalie. Cubature in eccesso, insomma, rispetto alle indicazioni scritte nero su bianco nei progetti edilizi originari e ampliamenti non autorizzati. Il tanto, insomma, da imporre i sigilli per procedere a ulteriori verifiche urbanistiche.

Stando alle prime indiscrezioni la Procura sarebbe intervenuta dopo una serie di esposti presentati da privati per via delle altezze superiori a quelle indicate nel progetto iniziale.

I nulla osta