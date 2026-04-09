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Burcei.
10 aprile 2026 alle 00:29

Presto via ai lavori per il secondo lotto della strada per Mara 

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I lavori per la realizzazione del secondo lotto della nuova strada “Burcei-Sinnai-Maracalagonis”, sono dati per imminenti: un tratto di 800 metri, partendo da Burcei, cui si aggiungerà il terzo e ultimo lotto. Il primo è realizzato da tempo. L’intera nuova strada di 17 chilometri dovrebbe essere ultimata nel 2031. Nel frattempo le condizioni della provinciale 21, che da Burcei porta a Campuomu e alla vecchia Orientale (unica strada di accesso al paese), sono sempre più precarie.

Diversi i solleciti negli ultimi anni del Comune e del “Comitato cittadino per la nuova strada”. Il 29 gennaio scorso, in un incontro a Burcei col sindaco Simone Monni, altri amministratori di Maracalagonis e Sinnai, con lo stesso “Comitato” e con i cittadini, la Città metropolitana aveva garantito anche la sistemazione della provinciale 21.I lavori non sono però ancora iniziati e il “Comitato cittadino” ha inviato una lettera di sollecito alla stessa Città metropolitana e al responsabile della Sicurezza stradale, Omar Zaher. È firmata da Vittorio Monni, Salvatore Malloru, Andrea Lobina e Giuseppe Lorrai.

Si chiedono il ripristino dei tratti di guard-rail arrugginiti, l’installazione degli “occhi di gatto” per rendere più visibile la strada durante la notte e nelle giornate di nebbia, la sistemazione dell’asfalto e delle cunette, l’eliminazione del pericolo di frane, la nuova segnaletica e l’installazione degli specchi nei punti più critici della strada.

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