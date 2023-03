«Presto un laboratorio con i reperti antichi recuperati dai sub» 

Non sarà solo un deposito di materiali archeologici, il nuovo edificio di Su Siccu affidato dall’Autorità portuale alla Soprintendenza. Finiranno lì le migliaia di reperti che dal 2005 in poi avevano trovato casa sul molo Sabaudo e che dovranno essere trasferiti. «A Su Siccu – assicura la soprintendente Monica Stochino – avremo la possibilità di realizzare un deposito-laboratorio vivo, dove i materiali potranno essere studiati e immediatamente trattati in caso di nuovi recuperi per evitare il degrado, ma anche resi fruibili da scolaresche, visitatori e turisti». L’archeologia subacquea potrà così diventare patrimonio condiviso, grazie anche a un impegno diffuso (come è stato spiegato nei giorni scorsi durante un convegno su mare e città) di Soprintendenza, Authority e amministrazione comunale.

«Sul nuovo edificio l’Autorità portuale dovrà iniziare una serie di interventi per rendere agibili i locali mentre noi stiamo già lavorando per catalogare i reperti ancora presenti nel capannone del molo Sabaudo. Credo che alla fine dell’estate si possa iniziare il trasferimento dei materiali così da poter aprire la nuova struttura di Su Siccu entro l’anno», spiega Monica Stochino. Un impegno che viaggia di pari passo con la riqualificazione del fronte mare tra via Roma e Sant’Elia passando per la pineta di bonaria, su Siccu e il parco Nervi.

