«Presto un bando per dare in gestione il campeggio» 

Una distesa di rifiuti, vecchi materassi, poltrone rotte e servizi igienici distrutti: è questo, oggi, il volto dell’ex camping di Torregrande. Un’area che un tempo accoglieva turisti e camperisti ma che da tempo versa in uno stato di abbandono totale. Durante il sopralluogo della commissione Lavori pubblici, l’assessore Gianfranco Licheri ha assicurato che «entro l’anno sarà pubblicato il bando per l’affidamento in gestione».

L’obiettivo è chiaro: trovare un privato disposto a investire per restituire alla borgata marina un’infrastruttura strategica, soprattutto in vista della futura apertura dell’adiacente Area grandi eventi. «Il Comune in questo momento non ha risorse da impiegare per la riqualificazione dell’area», ha spiegato l’assessore, sottolineando però l’urgenza di agire per evitare che il degrado peggiori ulteriormente. A lungo si era pensato di concedere camping e Area grandi eventi ad un unico gestore, poi nella Giunta Sanna si era fatta strada la convinzione che l’ipotesi non fosse sostenibile e potesse addirittura scoraggiare eventuali candidati. Da qui la scelta di due procedure distinte (entrambe finora rimaste nel cassetto). «Serve anche un intervento importante sulle alberature», ha aggiunto Licheri. ( m. g. )

