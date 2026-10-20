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Villamar.
21 ottobre 2026 alle 00:34

Presto riaperta la palestra dell’Alberghiero 

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Dichiarata inagibile dal gennaio 2025 e con utilizzo bloccato già mesi prima, a breve la palestra dell’Istituto alberghiero di Villamar riaprirà le porte agli studenti. Infiltrazioni d’acqua, deterioramento della pavimentazione, perdita di pannelli del soffitto e ascensore non funzionante hanno costretto le autorità prima a chiudere gli spazi, poi a intervenire per il ripristino funzionale in tre settimane di lavori, tinteggiatura inclusa. «Finalmente il gruppo studentesco potrà riappropriarsi di uno spazio importante e di alto valore educativo e sociale», spiega Romina Di Nardi, dirigente scolastica dell'IIS Sanluri, di cui l’alberghiero fa parte. «Senza una palestra disponibile, in questi anni abbiamo perso credibilità e attenzione. Con impegno, passione e dedizione ce l’abbiamo fatta», dice invece il vicepreside Mattia Mele. «Il risultato è da ricercare nel lavoro di squadra tra ufficio tecnico scolastico guidato da Nicola Cappai e le collaborazioni con Provincia e Proservice», spiega l’istituto. Dunque la vicepresidente della Provincia Maura Boi, che afferma che garantire ambienti scolastici sicuri, accessibili, funzionali e curati «è una priorità assoluta: i nostri giovani rappresentano il futuro, è doveroso offrire lori i migliori spazi possibili, e per la nostra comunità l’Alberghiero di Villamar rappresenta un’eccellenza assoluta».( g.g.s. )

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