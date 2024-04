Presto nuove commissioni per accertare l’invalidità 

Si aprono timidi spiragli affinché le commissioni mediche per il riconoscimento dell’invalidità tornino ad operare in condizioni normali: stanno per esserne costituite delle nuove.

Venti associazioni di volontariato del Sulcis Iglesiente, che ogni giorno gestiscono casi di persone con urgente necessità dei referti, avevano paventato l’ipotesi che i ritardi accumulati prefigurassero l’interruzione di pubblico servizio e avevano chiesto ai sindaci una presa di posizione: ci sono centinaia di pratiche arretrate.

Ora la Asl 7, guidata da Giuliana Campus, chiarisce con una nota a che punto è la situazione anticipando il fatto che qualcosa, a breve, potrebbe migliorare: «Le commissioni stanno lavorando costantemente con le risorse disponibili e con le priorità previste dalla legge che riguardano i pazienti oncologici, i minori e gli ultranovantenni, e per gli altri pazienti si procede per ordine». Ma sui minori permangono le difficoltà per le certificazioni scolastiche (ad esempio l’assegnazione del sostegno didattico) perché occorre la disponibilità (non scontata) del medico Inps. La buona notizia, riferisce la Asl, sarebbe un’altra: «In questi giorni è in atto la procedura per acquisire la disponibilità di medici, assistenti sociali e amministrativi per formare altre commissioni: ciò dovrebbe portare a raddoppiare il numero di pratiche settimanali trattate, accelerando il recupero delle attese». (a. s.)

