Presto l’inaugurazione dei campi per il padel 

Sono quasi pronti i campi da padel che il Comune aveva promesso di realizzare in via San Fulgenzio, nell'ex campo da calcio San Mauro. Manca veramente poco per la fine dell'intervento e a breve l’impianto verrà aperto a tutti gli amanti di questo sport. I lavori sono iniziati pochi mesi fa nell'area che ospiterà anche campi da calcio e l'Eurospin. Presto dunque il numero crescente di appassionati di questa disciplina sportiva avrà la possibilità di praticarla anche in città.

RIPRODUZIONE RISERVATA