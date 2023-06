«Presto le passerelle per i disabili» 

Dopo le polemiche arrivano le promesse. Per i fatti bisogna ancora aspettare. I disabili che vorrebbero raggiungere la costa dell’Oristanese per trascorrere qualche ora al mare per ora dovranno rinunciarci visto che quasi tutti i Comuni non hanno installato ancora le passerelle. Ma nemmeno pedane, ombrelloni, lettini e bagni chimici. «Questioni di giorni - dicono i sindaci - e tutto sarà sistemato». L’unica amministrazione che ha giocato in anticipo è quella di Narbolia: a ridosso del campeggio Nurapolis è già a disposizione la passerella per raggiungere il mare .

Il Sinis e Santa Giusta

Lungo la costa cabrarese per ora invece è tutto fermo. Ma il sindaco Abis assicura che, una volta nominata la nuova Giunta «saremo subito al lavoro anche per organizzare gli spazi per i disabili. Ci saranno due passerelle: una a Mari Ermi, con anche pedane e ombrelli, e una a San Giovanni di Sinis». Musica diversa da Santa Giusta dove a quanto pare scarseggiano i fondi. «Stiamo cercando di recuperare soldi per posizionare due passerelle a ridosso dei chioschi ad Abarossa - commenta il vicesindaco Pierpaolo Erbì - Di più da soli non possiamo fare» I disabili sono in attesa delle passerelle anche nella marina di San Vero Milis. In questi giorni verranno sistemate a Putzu idu, a S’Arena Scoada e a Sa Rocca Tunda.

Cuglieri

Anche nella marina di Cuglieri, da giovedì 15 circa, saranno fruibili diversi accessi per i disabili: «Manca solo l’ok del Demanio e poi potremo installare tutte le strutture - annuncia il sindaco Andrea Loche - Ci saranno due passerelle a Santa Caterina, due a S'Archittu e una anche a Is Arenas. In ogni punto sarà presente una pedana e la sedia job». Il Comune è al lavoro inoltre per montare, nel litorale di S’Archittu un montascale.

Arborea, Bosa

Anche nella marina di Arborea a breve gli operai saranno al lavoro: «Siamo in ritardo con la programmazione - ammette la sindaca Manuela Pintus - Tutta colpa del maltempo. Da lunedì sistemeremo una passerella alla 26, un’altra dove è presente la colonia e una di fronte al chiosco. Cercheremo di capire assieme all’associazione “Sardegna Accessibile” come è meglio sistemare le strutture». Novità da Bosa marina: «Ieri è arrivato il via libera del Demanio, da domani gli operai sistemeranno due passerelle - spiega il sindaco Piero Casula - Una sotto la torre, l’altra per la prima volta verrà posizionata in località Le Colonie, come ci ha chiesto “Sardegna accessibile”».

