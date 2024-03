«Presto le luci anche lungo la panoramica» 

«Approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per l’illuminazione della strada panoramica». L’annuncio è del sindaco di Gonnosfanadiga Andrea Floris. «A breve verranno assegnati i lavori e contiamo, per il mese di aprile, di far sì che anche quella zona del paese sia illuminata». L’intervento arriva in seguito alle tante di diverse le famiglie che per anni hanno sollecitato il Comune affinché venisse risolto il problema della mancanza dell'illuminazione pubblica. Le modalità con cui verranno installati i lampioni sono già state definite «seguiremo lo schema e le modalità già utilizzate nella zona di Santa Severa, altra parte del paese rimasta per anni al buio, ci saranno dei lampioni che si auto-sosterranno con pannelli fotovoltaici e batterie di accumulo. In questo modo le casse comunali non avranno ulteriori spese poiché la gestione dell’impianto sarà a costo zero», conclude Floris.

