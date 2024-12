Presto le bancarelle a Flumini dopo un’attesa lunga 18 anni 

Dopo anni di attesa parte la sperimentazione del mercato di Flumini, in via dell’Autonomia regionale, accanto al campo da calcio pronto per essere riqualificato l’anno prossimo. Nei giorni scorsi il sì in Giunta agli indirizzi per la gestione, in attesa del bando che affiderà l’area con i box per la vendita per un anno.

«Con l’atto di indirizzo della Giunta comunale diamo concretezza all’opportunità di istituire il nuovo mercato a Flumini», annuncia l’assessora alle Attività produttive Rossana Perra. «Una politica dal risvolto doppiamente benefico, per la necessità di offrire il servizio alla zona e per l’importanza di non lasciare l’opera ancora inutilizzata, dopo 18 anni dalla sua realizzazione. Verrà avviato in via sperimentale per 12 mesi, prorogabili di altri 12», spiega, «e la gestione verrà affidata a un soggetto esterno».

Soddisfatta anche l’assessora per Flumini, Tiziana Cogoni: «Un ulteriore passo avanti realizzato da quest’amministrazione per la riqualificazione generale dei territori extraurbani. Abbiamo iniziato con l’intervento in via dell’Autonomia Regionale, proseguito con l’asfalto su diverse strade, con i lavori per la nuova piazza davanti a Santa Maria degli Angeli e con la progettazione del campo sportivo, la cui riqualificazione è già stata finanziata. Il mercato», aggiunge l’assessora Cogoni, «porterà un servizio in più, a vantaggio dei cittadini e anche dei turisti».

