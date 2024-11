«Presto la rimozione della Cantiello» 

Uno sfregio nella passeggiata preferita dai cagliaritani. Il relitto della “Gennaro Cantiello” giace semi affondato a Su Siccu in attesa che si compia il suo destino. L’ex motonave, varata nel 1977, che per anni ha trasportato criminali e mafiosi al supercarcere dell’Asinara, fa da cornice al molo Sant’Elmo, dove anche ieri migliaia di cagliaritani hanno deciso di passare una mattina al sole. Quello che un tempo era un ristorante galleggiante ora è uno sfregio al centro di un contenzioso tra l’Autorità portuale e Salvatore Pergola, il vecchio proprietario. La nave è stata messa in vendita su un portale di annunci online al prezzo di 40.000 euro.

La bonifica

Poco traffico e tanti parcheggi. Su Siccu sta guadagnando il favore dei cagliaritani che preferiscono fare due passi o una pedalata nella passeggiata tra barche e locali anziché tuffarsi nel caos domenicale delle auto dirette al Poetto. Tra i moli, poco prima del porticciolo di Sant’Elmo, protetta da una recinzione, spunta la prua di una motonave abbandonata, il resto è ormai sott’acqua. Una situazione che peggiora giorno dopo giorno. Le pratiche per la demolizione e la bonifica dovrebbero essere a buon punto, anche se per scrivere la parola fine occorre ancora molta cautela e diplomazia. «Siamo alle fasi finali della vicenda», assicura Massimo Deiana, presidente dell’Autorità portuale. «L'imbarcazione è stata dichiarata un relitto, cancellata dai registri navali e giudicata inidonea alla navigazione e al galleggiamento».

La fine della vicenda

Per Deiana la vicenda sarebbe vicina alla conclusione. «Pensiamo che tra Natale e i primi giorni del nuovo anno di poter finalmente far partire le operazioni per lo smantellamento della Gennaro Cantiello e la bonifica dello specchio d’acqua».Poi ci sarà da affrontare l’aspetto economico. «Il proprietario deve oltre 300.000 euro per l’occupazione senza titolo di quello spazio», afferma il presidente dell’Autorità portuale. Non di poco conto i costi preventivati per la demolizione e lo spostamento del relitto. «Abbiamo quantificato le spese in circa 200.000 euro», conclude Deiana. (a. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA