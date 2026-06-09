Presto la firma dell’allenatore Pisacane 

Annunciato il direttore sportivo Pietro Accardi, nei prossimi giorni il Cagliari dovrebbe ufficializzare anche il rinnovo del tecnico Fabio Pisacane, reduce dalla conquista della salvezza.

Pisacane, in verità, è sempre stato un punto fermo del progetto del club: come anticipato anche nei giorni scorsi dal presidente Tommaso Giulini, avrà due anni di contratto più un’opzione per il terzo. La valorizzazione dei giovani, con il lancio in prima squadra dei migliori prospetti del settore giovanile, e la gestione del gruppo secondo principi di condivisione, lavoro e attaccamento alla maglia, sono il mantra del tecnico partenopeo, su cui si basa tutto il castello di una filosofia calcistica che tende a creare un collegamento continuo tra cantera e prima squadra.

Ma non sarà soltanto la settimana di Pisacane. Sarà dedicata anche ai rinnovi di Roberto Muzzi (l’ex bomber rossoblù affiancherà Accardi soprattutto nel rapporto con la squadra) e Alberto Gallego, spagnolo, allenatore che ha salvato la Primavera 1 nell’ultima stagione, che in carriera vanta anche un breve trascorso con l'Elche in Liga. Oltre al loro contratto, sarà rinnovato quello degli staff.

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