Presto il trasloco anche del fioraio e dell’edicolante 

Quando i lavori per la riqualificazione del mercato di San Benedetto, gli operai interverranno sull’anello interno, che verrà chiuso integralmente per il tempo necessario al completamento delle opere. Le uniche due attività commerciali sopravvissute, l’edicola e la rivendita di fiori di via Tiziano. L’edicolante sarà trasferito in piazza San Rocco, di fronte alla fermata del bus del Ctm. La vendita di fiori traslocherà in un info point del Comune sistemato all’ingresso di Villa Muscas, in via Sant’Alenixedda, a due passi dal mercato provvisorio di piazza Nazzari.

«Qui non passa più nessuno, sono isolato», aveva detto al nostro giornale Mauro Cattina, titolare dell’edicola all’interno dell’anello di via Tiziano, che confina con il cantiere. «Da quando il vecchio mercato è stato chiuso ho perso il 30 per cento degli incassi. Mi avevano promesso lo spostamento in piazza San Rocco, di fronte alla fermata del bus, speriamo facciano in fretta».

Ormai è solo una questione di tempo. Quello necessario per la conclusione delle operazioni di collegamento delle cabine elettriche. (a. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA