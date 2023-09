Presto il restauro della chiesetta 

Sarà presto restaurata la chiesetta all’interno del cimitero di Fluminimaggiore. L’hanno annunciato ieri gli amministratori comunali, dopo aver interdetto nei mesi scorsi l’accesso alla cappella a causa della caduta al suoi interno dei calcinaci precipitati dalla copertura della struttura.

«Dopo la segnalazione di alcuni cittadini e dopo le verifiche degli uffici comunali competenti – spiega Marco Cau, assessore comunale ai lavori pubblici – abbiamo con carattere d’urgenza affidato l’incarico a un professionista, che dopo aver eseguito una perizia sull’edificio, sta ora predisponendo una relazione tecnica sugli interventi da fare e sui possibili costi dei lavori». Nel centro ex minerario é usanza al termine dei funerali con rito religioso, deporre il feretro all’interno della cappella del cimitero, per consentire a chi partecipa al corteo funebre di dare l’ultimo saluto al defunto e di manifestare il proprio cordoglio ai familiari. Una tradizione che si è interrotta in seguito al presentarsi dei problemi strutturali della piccola chiesa. «Ora aspettiamo la relazione tecnica - conclude Marco Cau – poi provvederemo al restauro sia della parte interna sia dell’esterno».

