Presto i reperti nell’ex Casa Atzeni 

L’ambizioso progetto punta a valorizzare la storia della comunità e, in particolare, la “Cultura di san Ciriaco”. Con questo obiettivo procedono a pieno ritmo i lavori nell’ex Casa Atzeni che diventerà il museo Archeologico del territorio. Nella struttura acquisita dal Comune circa vent’anni fa solo da poco tempo si è riusciti a dare concretezza al progetto, nonostante una serie di ostacoli tra cui il periodo pandemico e l’impennata dei costi dei materiali da costruzione, che hanno rallentato il percorso.

«Un tributo»

«L’esposizione archeologica si configurerà come un tributo identitario al territorio e alla sua secolare vocazione agricola - afferma l’assessore alla Cultura, Milo Pinna - Un’attività che, nel corso dei millenni, si è evoluta e perfezionata, vedendo il Terralbese costantemente protagonista nelle varie fasi della storia».

Gli interventi

Il cantiere, affidato all’impresa Vassallo di Agrigento, ha dovuto far fronte a diverse criticità come il ripristino della terrazza, seriamente danneggiata da infiltrazioni d’acqua piovana. I lavori hanno comportato la completa rifacitura della pavimentazione e del solaio tra piano terra e il primo. Oggi l’attenzione è rivolta al completamento della copertura esterna, un involucro forato che avvolgerà l’edificio e che, grazie a un particolare gioco di luci, riprodurrà simbolicamente il nome del museo. Inizialmente prevista in alluminio, la struttura sarà realizzata con materiali alternativi, più sostenibili dal punto di vista economico ma ugualmente funzionali sul piano estetico e simbolico.

Il percorso

«Il percorso museale è stato concepito come un itinerario narrativo attraverso gli oggetti — spiega Pinna — per consentire al visitatore di immergersi nelle epoche che hanno segnato il territorio, dal periodo nuragico fino alla romanizzazione». L’immobile, di circa 300 metri quadri distribuiti su due livelli, una volta completato ospiterà reperti oggi custoditi dalla Soprintendenza di Cagliari. Particolare rilievo verrà dato a san Ciriaco, che dà il nome alla chiesa parrocchiale nelle cui vicinanze emerse, durante le campagne di scavo, un villaggio preistorico di eccezionale rilevanza. «Valorizzare la cultura di san Ciriaco — conclude l’assessore — significa restituire dignità a una parte fondamentale della nostra identità storica e antropologica. Il museo sarà lo spazio in cui questa memoria potrà finalmente prendere forma e voce».

