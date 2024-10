Presto i parcheggi nell’ex deposito Arst 

A Lanusei, ex deposito Arst verso la riconversione a parcheggio. La struttura potrebbe avere molteplici destinazioni, in base ai finanziamenti disponibili. Ora il cancello blu ne impedisce l’utilizzo, come un iter iniziato quando a guidare la cittadina c’era Enrico Lai. Da lì in avanti ogni amministrazione ha fatto un passo verso l’acquisizione dell’area che Arst usava come deposito nel cuore della cittadina e in prossimità di alcuni servizi essenziali. A frenare l’acquisizione, una permuta del bene che non ne esplicitava il possesso che rimaneva in capo ad Arst.

Commenta il sindaco Davide Burchi: «Adesso, lo spazio è del Comune a tutti gli effetti. Ci prendiamo qualche giorno prima di aprirlo per verificare la sicurezza, non tanto della struttura ma degli spazi esterni, e poi a ruota chiederemo un finanziamento per uno spazio pubblico a disposizione di tutti».

Lo spazio esterno diventerà un’area parcheggio, ossigeno per una zona costantemente congestionata dal traffico. La struttura, per ora, si vedrà. Dipenderà dai finanziamenti a disposizione. «L’idea è di aprire subito per i parcheggi - prosegue il sindaco - mentre per la struttura le opzioni sono varie dipenderà dalle esigenze e dal finanziamento. La nuova programmazione territoriale parte adesso e si potrebbe sfruttare questo canale per il finanziamento di un’area così strategica. L’obiettivo è trasformare quest’area in un luogo fruibile, ripensato per ospitare attività che possano arricchire il quartiere o creare nuove opportunità di aggregazione».

