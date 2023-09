Presto i lavori sulla Provinciale  che porta alla Costa Verde  

Conto alla rovescia per l’inizio dei lavori sulla Provinciale 69 che congiunge Pabillonis alla Statale 131 e a Sardara e funge da via di comunicazione tra la Marmilla e le località balneari della Costa Verde. Dalla Provincia del Sud Sardegna informano che l’aggiudicazione è avvenuta a favore della Moteco di Oristano, che ha partecipato in avvalimento con Calora di Lecce, offrendo un ribasso del 25,39 percento, per un importo di aggiudicazione di 1 milione 352 mila 179,49 euro (più oneri per la sicurezza). La strada ormai versa in condizioni pessime, con buche e crepe per tutta la lunghezza del tracciato. I lavori dureranno 120 giorni: si interverrà sull’asfalto e sulla segnaletica orizzontale e verticale. (g. g. s.)

