«Presto i lavori per mettere in sicurezza la Provinciale 33» 

Sarà presto messa in sicurezza la strada provinciale 33 che collega Samugheo e Allai. La Giunta Patta a Samugheo ha infatti approvato il progetto esecutivo per 500mila euro per tentare di contrastare cedimenti, dislivelli e principi di frana. A settembre, dopo tanti solleciti e richieste di intervento, era stato siglato un accordo tra Comune e Provincia, che ha messo a disposizione le somme per intervenire. «Oggi si chiude l'indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori interessati ai lavori. Successivamente verrà avviata la procedura negoziata, previa pubblicazione del banco di gara ed entro un mese sarà completato l’iter per l’aggiudicazione dei lavori che partiranno immediatamente», spiega il vicesindaco Massimiliano Urru. E aggiunge: «Siamo soddisfatti perché completiamo l'intero iter progettuale e di affidamento dei lavori in un tempo relativamente breve. Sappiamo e siamo coscienti che questo intervento non risolverà la piaga che tutte le comunità della provincia vivono costantemente da un decennio, a causa di una Provincia assente. Abbiamo chiesto in varie sedi che questa piaga venga trattata come urgente, visto che per un decennio i lavori di manutenzione ordinaria non ci sono stati».

RIPRODUZIONE RISERVATA