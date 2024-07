Presto i lavori in piazza San Giovanni 

Piazza San Giovanni, cuore della comunità pabillonese e punto di riferimento per i festeggiamenti civili e religiosi per san Giovanni e la patrona Beata Vergine della Neve, si prepara a un importante intervento di riqualificazione. Il prato delle aiuole, ormai invaso da erbacce infestanti e senza manutenzione da anni, sarà completamente rinnovato. I lavori, finanziati con 15mila euro, prevedono la rimozione del prato attuale e la posa di erba naturale con il sistema in rotoli.

L'intervento non si limiterà solo alla sistemazione estetica, ma includerà anche la revisione e la modernizzazione dell'impianto di irrigazione. «Il lavoro sarà simile a quello eseguito per il giardino degli Esempi all’esterno del caseggiato scolastico di via Boccaccio – ha spiegato il sindaco Riccardo Sanna –. Il tappeto erboso non è stato mai cambiato da decenni, quindi ormai è rovinato».

L’iter procedurale per l'individuazione dei professionisti incaricati delle opere è già stato avviato. «Qualche giorno fa abbiamo deliberato in giunta per questo intervento», ha concluso Sanna. L’obiettivo è quello di restituire alla piazza decoro e funzionalità, rendendola nuovamente un luogo accogliente e curato per i cittadini.

