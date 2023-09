Presto i lavori al campo di via Foscolo 

Aggiudicati i lavori di manutenzione dell’impianto sportivo di Via Ugo Foscolo, a Gonnosfanadiga, è stato aggiudicato. L’appalto comunale da 423mila euro è stato affidato a una impresa edile di Milis con un ribasso dell’offerta che sfiora il 12 per cento.

I lavori di rinnovamento della struttura, come da cronoprogramma nella determina Comunale, sarebbero dovuti iniziare lunedì 4 settembre, ma hanno già subito uno slittamento. Quello di via Foscolo sarà un impianto totalmente nuovo e in merito alla sua trasformazione anche il sindaco Andrea Floris ha dato aggiornamento sulla sua pagina Facebook. L’assessore comunale allo Sport Andrea Sogus conferma: «Tra poco inizieranno i lavori». Grande attesa da parte della società di calcio dell’Usd Gonnosfanadiga che milita nel campionato di Promozione: «Finalmente anche il Gonnos avrà un campo che rispecchierà l’importanza delle categorie in cui siamo iscritti, compresa quella giovanile», dice l’attuale presidente Giorgio Vacca.

Le opere

Quello previsto non sarà un piccolo intervento: si partirà con la demolizione delle strutture ormai fatiscenti e obsolete che dovrebbe richiedere circa 5 giorni. La scelta del manto erboso è ricaduta su quello sintetico e annualmente l’impianto sarà oggetto di interventi di manutenzione. Ad oggi, come richiamato nel documento allegato alla delibera nell’impianto è presente un locale tecnico, anch’esso oggetto di totale demolizione, e per il quale sarà necessario adottare misure e accorgimenti particolari per tutelare anche l’incolumità e sicurezza degli operai avendo una copertura in cemento amianto. Completata la demolizione, saranno avviati gli scavi e i l’installazione dei sottofondi, richiedendo nel complesso un totale di 20 giorni.

I dettagli

Terminati questi passaggi fondamentali, si entrerà nel cuore dei lavori: gli operai saranno impegnati nell’installazione delle canalizzazioni, del manto erboso, dell’impianto di drenaggio e di irrigazione, che coprirà l’intero campo da calcio, e della installazione delle attrezzature da gioco.L’installazione delle recinzioni e dei cancelli sarà l’ultimo intervento che verrà effettuato e che sarà poi seguito dalla consegna delle chiavi all’amministrazione comunale.

