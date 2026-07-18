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Sanità.
19 luglio 2026 alle 00:33

«Presto gli stipendi ai medici» 

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L’attesa dello stipendio per i medici in pensione impiegati all’Ascot potrebbe (si spera) finire presto. L’ok al pagamento delle mensilità di marzo, aprile, maggio e giugno è arrivato con due determine firmate il 9 e il 16 luglio. Lo annuncia l’azienda sanitaria con una nota.

In merito «al mancato pagamento dei medici in pensione che prestano servizio negli Ascot della provincia si precisa che la liquidazione dei compensi è già stata predisposta con le due successive determinazioni del 9 luglio 2026, per i mesi di marzo e aprile 2026, e del 16 luglio 2026, relative ai mesi di maggio e giugno 2026, determine che sono pubblicamente consultabili nell’Albo pretorio della Asl 5 di Oristano». A denunciare i gravi ritardi nella liquidazione dei pagamenti è stato Franco Dessì, uno dei professionisti tornato a indossare il camice bianco dopo la pensione per dare il proprio contributo vista la grave crisi sanitaria in corso. Sui disagi per la mancanza del gestionale, la Asl aggiunge: «Per ciò che riguarda la condivisione di programmi informatici gestionali, la direzione della Asl 5 di Oristano sta lavorando per il superamento di tale criticità, che presenta una particolare complessità».

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