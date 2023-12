«Presto gli interventi sulla strada statale 126» 

La strada Sant’Antioco-Calasetta sarà presto sistemata. In merito agli interventi previsti per la messa in sicurezza di alcuni punti della strada statale 126 dir, infatti, l’Anas interviene e fornisce i dettagli utili a capire tempi e modalità della programmata esecuzione dei lavori.

«Occorre sottolineare che l'appaltabilità dei lavori è prevista per il 2024. L'intervento prevede la realizzazione di piazzole per la fermata degli autobus, la rettifica planimetrica di una curva e la realizzazione di uno scatolare con conseguente modifica del tracciato stradale e realizzazione della viabilità locale». Niente più cartelli con limite di velocità imposto a 50 chilometri orari, bensì, opere che renderanno scura l’arteria stradale. Il progetto definitivo è stato completato ed è in corso l'iter autorizzativo propedeutico alla conferenza dei servizi al fine dell'approvazione del progetto definitivo, anche con l'obiettivo della pubblica utilità, previsto per la prima parte del 2024. Successivamente - si legge nella nota dell’ufficio stampa Anas - sarà redatto il progetto esecutivo e la realizzazione delle opere potrà essere affidata direttamente tramite un accordo quadro di manutenzione già in corso, senza quindi ricorre ad una gara». Pertanto, si prevedono tempi certi, senza ulteriori lungaggini. (s. g.)

