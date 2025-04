Presto fototrappole super tecnologiche 

A Tortolì le fototrappole installate sul territorio non hanno prodotto gli effetti sperati. Zero sanzioni attraverso le videocamere nascoste. La categoria degli incivili che abbandona la spazzatura per strada o in campagna è dura da estirpare. Il futuro annuncia nuovi investimenti, con una tecnologia avanzata per riuscire a conservare un decoro degno di una località a vocazione turistica. La cura degli impianti, da dislocare in alcuni punti tra i più a rischio che resteranno top secret, sarà affidata alla neonata compagnia barracellare guidata dal comandante Maurizio Lorrai.

«È fondamentale precisare - dice - che l’intento nell’utilizzo delle fototrappole non è quello di vessare il cittadino, bensì preservare il territorio con ulteriori controlli per combattere i sempre più diffusi fenomeni del sacchetto selvaggio e delle discariche abusive, l’abbandono indiscriminato di spazzatura fuori dalle isole ecologiche e dei crescenti rifiuti lasciati dal camperismo abusivo che pregiudicano la vivibilità e l’immagine della zona. Importante sarà la collaborazione con la Forestale». Le nuove fototrappole, che presto verranno acquistate dai barracelli, saranno dotate di sistema di criptaggio in grado di generare foto che verranno inviate in un attimo alla centrale operativa della sede della compagnia. «Non sarà necessario recuperarle ogni giorno sul posto», chiarisce il comandante che con la polizia locale, guidata da Marta Meloni, ha appena siglato uno schema di convenzione per l’affidamento delle attività di supporto e collaborazione ai servizi istituzionali.

