Presto al via i lavori nella scuola dell’infanzia di via Azuni 

Stop alle infiltrazioni d’acqua piovana: partiranno a breve i lavori di impermeabilizzazione dei locali adibiti a servizi della scuola dell’infanzia di Sanluri cui seguiranno quelli del caseggiato del nido, un complesso unico in via Azuni, all’interno del parco degli Scolopi. L’intervento da 52mila euro, finanziato con fondi della Regione, principalmente interessa le coperture, eliminando le continue infiltrazioni, puntuali con le piogge abbondanti. In entrambe le scuole sono previste anche opere di manutenzione ordinaria e straordinaria che dovrebbero concludersi nel periodo di sospensione delle attività didattiche. A settembre, al suono della prima campanella, la scuola sarà pronta per studenti, insegnanti e personale. «Risolvere le criticità – spiega il sindaco, Alberto Urpi – è una nostra priorità, proprio per questo ci siamo immediatamente attivati per capire le cause e intervenire con urgenza, attivando tempistiche veloci e procedure snelle. Il primo passo è stata la sistemazione della copertura del corpo centrale dell’edificio, poi l’installazione di pannelli fotovoltaici da 120 kilowatt, un passo in più sulla strada delle energie rinnovabili, come pure sul miglioramento e completamento delle opere pubbliche». ( s. r. )

