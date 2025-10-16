VaiOnline
Nuxis.
17 ottobre 2025 alle 00:28

Presto al via i lavori di ripristino nella grotta di Acquacadda 

A Nuxis, nella grotta archeologica di Acquacadda, nel sito geo-speleologico Sa Marchesa, a breve inizieranno degli interventi di ripristino e fruizione.

Grazie al finanziamento di 85.485 euro concesso al Comune dal Consorzio del Parco geominerario, verrà effettuato l'intervento che assumerà un'importanza fondamentale per migliorare l'accessibilità della grotta archeologica di Sa Marchesa, in linea con le direttive di sostenibilità ambientale sostenute dall'amministrazione. L'intervento, che inizierà il 27 ottobre, comprende l'estrazione del materiale di risulta da attività minerarie con relativo conferimento a discarica, la ricostruzione della scala di accesso e la sistemazione dell'impianto elettrico.«Dopo una lunga serie di procedure burocratiche - ha detto Damiano Cani, assessore alle Politiche ambientali - siamo finalmente pronti a iniziare i lavori che saranno eseguiti da un'azienda specializzata nel settore. Questo ci permetterà di facilitare le prossime campagne di scavo dell'Università di Cagliari, organizzate e dirette dal professor Riccardo Cicilloni. Ringraziamo il Parco geominerario».Anche il sindaco di Nuxis, Romeo Ghilleri, ha espresso gratitudine al Parco e allo Speleo Club Nuxis per la costante collaborazione.

